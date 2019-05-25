23 Haziran mesajı: En büyük hakem millet

“YSK, yapılan itirazları değerlendirerek, İBB seçimleriyle ilgili yenileme kararı verdi. Önceki gün bu kararın gerekçeleri 250 sayfalık bir metin halinde yayınlandı. YSK’nın tespitlerine göre; İstanbul’daki 31 bin 186 sandığın 754’ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada. Çalma burada.

Üstelik YSK’nın tespitini yaptığı tek sorun bu değildir. İstanbul genelinde 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamamıştır. 90 sandığın sayım döküm cetvelleri de sandık kurulu üyelerinin hiçbiri tarafından imzalanmamış olduğu için güvenilirliğini yitirmiştir. Böylece toplam 108 sandığın ve bu sandıklardaki 30 binin üzerindeki oy, yok hükmünde sayılmıştır.

HIRSIZIN HİÇ Mİ SUÇU YOK

Birileri bu karar sebebiyle hem YSK’ya hem de AK Parti’ye saldırıyor, hakaret ediyor. Acaba bu kesimler, ortaya çıkan tablo karşısında bizim ne yapmamızı bekliyorlardı? Hadi diyelim ki, bu durumun ortaya çıkmasında sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?

Bizim için tüm siyasi hayatımız boyunca en büyük hakem daima milletimiz olmuştur. Her seferinde olduğu gibi İBB seçimi konusundaki meselenin çözümü için de milletimizin hakemliğine başvuruyoruz. Sandıktan kanuna ve hakkaniyete uygun bir seçimle, sayım dökümle çıkacak kararın başımızın üstünde yeri vardır.

Sizlerden SGK ödemeleriniz konusunda hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Devlet olarak, SGK’yı zaten yeterince destekliyoruz. Sizlerin de prim ödemelerinizi aksatmayarak bu kurumumuza sahip çıkacağınıza inanıyorum.

ÖTV SÜRESİNİ UZATABİLİRİZ

Taksiler konusunda hâlâ şikayetler geliyor. Araç kalitesi, ÖTV indirimine rağmen hâlâ yeterince yükseltilebilmiş değildir. Turkuaz ve siyah taksi alternatifleri bu yüzden revaç buluyor. Araç kalitesinin yükseltilebilmesinin yanında taksi şoförlerimizin de iletişim becerileriyle donatılmış olması gerekiyor. Esnaf demek, milletin taleplerine uygun hizmet veren kişi demektir. Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV’yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini uzatabiliriz.

UBER KONUSU BİTMİŞTİR

Geçenlerde Dolmabahçe Sarayı’nda gençlerle sohbetim oldu. Baktım dışarıda bir grup, UBER’le ilgili, ‘Bizim halimiz ne olacak?’ dediler. ‘Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yok’ dedim. UBER olayının, korsan taksicilikten bir farkı yok. Bunun için de dünya UBER taksiciler kuruluşunun başındaki şahsa ben randevu vermedim. Hâlâ da vermiyorum. Vermeyince bunlar da ne yaptılar? Buradaki takım taklavat ne var ne yok, hepsini götürdüler. UBER konusu Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bizde bitmiştir.

İnsanlarımız taksiler konusunda daha yüksek standartlar istiyor. Taksici kardeşlerim ne yapacaklar? Karşılamanın yollarını arayacaklar. Geçenlerde İstanbul Taksiciler Odası’yla bir araya geldim. Kendilerine bunları söyledim. Bize düşen neyse biz gerekli desteği veririz. Taksicilerimiz de taksi içerisinde sakın sigara içmeyecek, içirtmeyecek. Taksileri de tabi pırıl pırıl olacak. Çünkü İstanbulluya pırıl pırıl taksiler yakışır. Hatta belki inşallah sayın başkanımız seçimlerinden sonra bir araya gelecek. Burada İstanbul’a yönelik belki modellerde bile değişime gidilebilir.”