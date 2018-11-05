23. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihi belli oldu mu?
1-14 Ekim 2018 tarihlerinde Polis Akademisinin 'www.pa.edu.tr' internet sitesinden başvurularını tamamlayan polis adayları, 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) polis alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte beklentileri artan vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, 23. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihi belli oldu mu?
EGM bünyesine yapılacak 10 bin polis alımına ilişkin başvuru süreci yaklaşık 3 hafta önce tamamlandı. Gözler şimdi EGM ya da POMEM'den gelecek başvuru sonuçlarının açıklanması haberinde. İşte, 23. Dönem POMEM polis alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
23. Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuçlarının, ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi henüz yok. Konu hakkında bir açıklama ya da gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz. Öte yandan, Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Alınacak polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.
POMEM'in ilanına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yapabildi. Ön başvurular ise 1-14 Ekim 2018 tarihlerinde Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden tamamlandı.
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