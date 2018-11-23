23. Dönem POMEM sınav yerleri ve tarihleri belli oldu... Parkur nasıl olacak?
POMEM 23.dönem mülakat yerleri için bekleyiş son buldu. POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik sınav parkuru da adaylarla paylaşıldı. 23. Dönem POMEM sınavı başvuru sürecine ilişkin bilgiler gibi sınav sonuçları da www.pa.edu.tr adresi üzerinden duyurulacak.
23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavına katılacak adayların ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınav merkezleri ile tarihleri, kurumun resmi sayfası üzerinden erişime açıldı. Değerlendirme ve seçme sınavına katılacak adaylar, başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayabilecekler. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
POMEM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
PARKUR NASIL OLACAK?
Bekçi alımında sonraki aşamaya geçen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayımladığı parkur bilgileri çerçevesinde fiziki yeterlilik sınavına dahil olacak. Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;
1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,
2-)Lastik içerisinden geçme,
3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,
4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),
5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,
6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,
7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.
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