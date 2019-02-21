23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı POMEM'e 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu alımlar için mülakatlar tamamlandı. Gözler şimdi mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, 23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci adayı alınacak. Belirlenecek polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak. Alımlar için mülakat süreci tamamlandı. Şimdi ise mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. Ancak, 22. Dönem POMEM alımlarında mülakat sınavı 13 Haziran'da yapılmış sonuçları ise 4 Ağustos'ta yani yaklaşık 53 günlük sürede açıklanmıştı.
Bu bilgiler baz alındığında, POMEM 23. Dönem mülakat sonuçlarının şubat ayının son ya da mart ayının ilk günleri açıklanabileceği öngörülüyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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