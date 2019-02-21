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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.02.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

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23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı POMEM'e 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu alımlar için mülakatlar tamamlandı. Gözler şimdi mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, 23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci adayı alınacak. Belirlenecek polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak. Alımlar için mülakat süreci tamamlandı. Şimdi ise mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. Ancak, 22. Dönem POMEM alımlarında mülakat sınavı 13 Haziran'da yapılmış sonuçları ise 4 Ağustos'ta yani yaklaşık 53 günlük sürede açıklanmıştı.

Bu bilgiler baz alındığında, POMEM 23. Dönem mülakat sonuçlarının şubat ayının son ya da mart ayının ilk günleri açıklanabileceği öngörülüyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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