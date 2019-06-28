23 bin 776 kişiye ‘makas’ cezası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri23 bin 776 kişiye ‘makas’ cezası
GeriGündem 23 bin 776 kişiye ‘makas’ cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

23 bin 776 kişiye ‘makas’ cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
23 bin 776 kişiye ‘makas’ cezası

TRAFİKTE makas ve drift atarak vatandaşların canını tehlikeye sokan sürücülere ceza yağdı.

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan bilgilendirmede, trafikte makas ve drift atarak vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere yönelik 26 Haziran 2018 ile 20 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 23 bin 776 kişiye ‘makas atma’, 2 bin 188 kişiye ise ‘drift atma’ suçundan cezai işlem yapıldığı kaydedildi.

İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA

Makas atmada en fazla ceza işlemi uygulanan iller sıralamasında İstanbul birinci oldu. Buna göre İstanbul’da 10 bin 385 sürücüye makas atma cezası uygulanırken, İstanbul’u sırasıyla Ankara (2 bin 141 kişi), İzmir (1701 kişi), Konya (1097 kişi), Antalya (835 kişi), Bursa (842 kişi), Denizli (600 kişi) ve Adana (478 kişi) takip etti. Drift atma cezalarına bakıldığında ise 281 sürücüye ceza kesilen Ankara birinci sırada yer alırken, ardından 254 sürücüye ceza uygulanan İstanbul ve 194 sürücüye ceza uygulanan Antalya geldi.

‘ÇAKAR LAMBA’LARA CEZA

İçişleri Bakanlığı’nca daha önce yayınlanan genelge ve yapılan düzenleme ile polis araçları hariç, görev kâğıdı bulunmayan çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edilmiş, konvoy haricinde çakar kullanmak yasaklanmıştı. Polis ve jandarma ekipleri usulsüz 4 bin 375 sürücüye çakar lamba kullanımında ceza kesti. Ayrıca trafikte yaya önceliği kuralını ihlal eden 19 bin 240 kişiye de cezai işlem uygulandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Gece yarısı hareketli dakikalar... 'Evlerinizi terk edin' uyarısı yapıldı
Acı haber! İdlib'te bir asker şehit oldu
Her detayı korkunç... Hepsi doğru çıktı
Film gibi olay... Yer değiştirdiler