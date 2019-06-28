23 bin 776 kişiye ‘makas’ cezası
TRAFİKTE makas ve drift atarak vatandaşların canını tehlikeye sokan sürücülere ceza yağdı.
İçişleri Bakanlığı’nca yapılan bilgilendirmede, trafikte makas ve drift atarak vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere yönelik 26 Haziran 2018 ile 20 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 23 bin 776 kişiye ‘makas atma’, 2 bin 188 kişiye ise ‘drift atma’ suçundan cezai işlem yapıldığı kaydedildi.
İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA
Makas atmada en fazla ceza işlemi uygulanan iller sıralamasında İstanbul birinci oldu. Buna göre İstanbul’da 10 bin 385 sürücüye makas atma cezası uygulanırken, İstanbul’u sırasıyla Ankara (2 bin 141 kişi), İzmir (1701 kişi), Konya (1097 kişi), Antalya (835 kişi), Bursa (842 kişi), Denizli (600 kişi) ve Adana (478 kişi) takip etti. Drift atma cezalarına bakıldığında ise 281 sürücüye ceza kesilen Ankara birinci sırada yer alırken, ardından 254 sürücüye ceza uygulanan İstanbul ve 194 sürücüye ceza uygulanan Antalya geldi.
‘ÇAKAR LAMBA’LARA CEZA
İçişleri Bakanlığı’nca daha önce yayınlanan genelge ve yapılan düzenleme ile polis araçları hariç, görev kâğıdı bulunmayan çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edilmiş, konvoy haricinde çakar kullanmak yasaklanmıştı. Polis ve jandarma ekipleri usulsüz 4 bin 375 sürücüye çakar lamba kullanımında ceza kesti. Ayrıca trafikte yaya önceliği kuralını ihlal eden 19 bin 240 kişiye de cezai işlem uygulandı.
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