23 Ağustos Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 23 Ağustos Cuma günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 23 Ağustos Cuma gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 22 ve 23 Ağustos tarihli son depremler listesi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.08.22 21:59:42 36.1548 27.6492 6.2 -.- 3.2 3.0 AKDENIZ İlksel
2019.08.22 21:43:46 36.1857 27.6713 9.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.22 21:26:30 36.5462 28.7360 19.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.22 19:59:50 36.1697 27.6793 8.0 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.22 16:58:50 41.2772 41.4297 1.7 -.- 1.8 -.- DULGERLI-ARHAVI (ARTVIN) İlksel
2019.08.22 16:33:01 37.8207 29.6685 14.8 -.- 0.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.22 16:12:26 36.1687 27.6380 5.3 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ İlksel
2019.08.22 15:32:56 39.3393 26.9660 9.4 -.- 2.1 -.- DAMLALI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2019.08.22 14:59:55 37.7832 29.7152 11.6 -.- 1.8 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.22 13:32:24 39.6100 26.3253 11.5 -.- 1.5 -.- CINARPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.22 13:01:01 40.1722 30.7525 5.2 -.- 1.5 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2019.08.22 12:57:53 40.2152 30.7817 5.0 -.- 1.9 -.- HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU) REVIZE01 (2019.08.22 12:57:53)
2019.08.22 12:55:16 40.2230 30.7683 8.1 -.- 1.8 -.- HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU) İlksel
2019.08.22 11:25:29 37.7953 29.6965 7.8 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.22 10:31:42 37.1922 36.9535 11.6 -.- 2.2 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2019.08.22 10:16:55 36.1987 27.7050 4.3 -.- 2.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2019.08.22 10:16:55)
2019.08.22 10:02:41 39.2107 27.6982 0.0 -.- 1.9 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel
2019.08.22 09:46:51 36.4768 33.9345 17.0 -.- 1.5 -.- CAMLIBEL-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2019.08.22 09:21:21 36.2122 27.6577 19.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.22 09:09:52 36.2038 27.6822 6.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.22 09:04:20 36.4107 28.7643 3.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.22 08:31:10 38.3572 40.7478 8.2 -.- 2.2 -.- KABAKAYA-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2019.08.22 07:46:44 39.5160 26.2802 16.7 -.- 2.1 -.- KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.22 07:44:18 39.5167 26.2487 3.3 -.- 2.0 -.- KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.22 06:46:38 37.8733 29.6605 7.7 -.- 1.7 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.22 05:58:05 37.8507 29.6952 6.7 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.22 05:40:32 37.8357 29.7113 7.7 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.22 05:34:55 38.7678 38.1750 6.0 -.- 1.9 -.- TATKINIK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.08.22 05:07:50 38.5880 26.9417 15.1 -.- 1.7 -.- ILIPINAR-FOCA (IZMIR) İlksel
2019.08.22 04:42:40 39.0345 28.1027 11.0 -.- 1.2 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.08.22 02:30:20 37.0600 27.5227 9.2 -.- 2.6 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.08.22 02:25:30 37.7600 36.6717 13.1 -.- 1.9 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.08.22 02:18:47 39.3397 26.9857 7.8 -.- 2.2 -.- DAMLALI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2019.08.22 01:51:41 39.3480 26.9560 9.2 -.- 2.7 -.- KUMGEDIK-GOMEC (BALIKESIR) İlksel
2019.08.22 01:24:40 38.9432 27.1513 8.1 -.- 1.5 -.- KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2019.08.22 00:56:31 40.0635 24.5772 10.7 -.- 3.5 3.7 EGE DENIZI İlksel
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