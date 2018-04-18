23-24 Nisan tatil mi? Liseler 23 Nisan'da tatil olacak mı?

Her milli ve dini bayramda olduğu gibi 23 Nisan'da da öğrencilerin gündeminde yine tatil var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler, 23 Nisan'ın yaklaşmasıyla birlikte araştırmalarını hızlandırdı. Öte yandan 23 Nisan'ın ardından 24 Nisan Salı gününün de tatil olup olmadığı sorgulanıyor. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin yanında üniversite ve lise eğitimi alan öğrenciler de 23-24 Nisan tarihlerinin kendileri için tatil olup olmadığını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı bu konu hakkında herhangi bir bilgi verdi mi? İşte, 23 ve 24 Nisan tatili ile ilgili öğrencilerin merak ettikleri sorular ve cevapları...

23-24 NİSAN TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl yayımladığı eğitim takviminde "23 Nisan 2017 Pazar günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2017 akşamı sona erer" ifadesi yer alıyor. Dolayısıyla bu günün tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.

23 Nisan günü her yıl olduğu gibi tatil olacak ancak, 24 Nisan Salı gününün tatil olması hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yer verdiği bu ifadeye göre okullar bu yıl 24 Nisan'da tatil olmayacak. Bu konuda bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

LİSELER VE ÜNİVERSİTELER 23 NİSAN'DA TATİL Mİ?

23 Nisan tatil mi sorusu, eğitim hayatına lise ve üniversitelerde devam eden öğrencilerin de merakla araştırdığı bir soru olarak gündeme geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye genelinde resmi bir tatil olduğu için 23 Nisan günü, birçok kamu kurumu gibi lise ve üniversiteler de eğitim faaliyetlerine 1 günlük ara verecek.

23 NİSAN NEDİR?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar.

23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir." diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan'da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.