23-24 Ekim dün gece deprem mi oldu? Kandilli son depremler
Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verilere göre son depremler hakkında bilgiler edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. 23 Ekim gecesi ve 24 Ekim sabahı meydana gelen son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. İşte, son depremler listesi ve detaylı bilgiler
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, günün ilk saatlerinde araştırılmaya başlandı. Son depremler listesinde yer alan bilgilere göre bölgelerinde meydana gelen en son depremlerin listesine erişmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden bu konuya yanıt arıyor. İşte, 23 Ekim'i 24 Ekim'e bağlayan gece itibariyle gerçekleşen son depremler listesi
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:50:00 40.3088 34.3793 7.7 -.- 1.7 -.- IKIZLI-SUNGURLU (CORUM)
06:41:25 40.5073 34.5500 10.1 -.- 2.2 -.- HACIAHMETDERESI-(CORUM)
04:20:39 35.8527 30.4640 11.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
03:23:36 36.0168 29.7248 6.3 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
02:41:54 40.4393 27.0683 12.1 -.- 1.9 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)
00:41:55 36.7862 34.3668 7.5 -.- 1.4 -.- KARAYAKUP-ERDEMLI (MERSIN)
00:16:44 41.2498 24.7680 5.4 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN
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