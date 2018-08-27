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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
27.08.2018 - 18:02, Son Güncelleme:

224 komando Suriye’ye uğurlandı

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224 komando Suriye’ye uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Bingöl’den 224 Mehmetçik ve mayın arama köpeği "Zona" Suriye'ye uğurlandı.

TSK tarafından terörle mücadele kapsamında Suriye’deki operasyonlara katılmak üzere Türkiye’nin birçok yerinden olduğu gibi Bingöl’den de askerler sevk edildi.Bingöl Havalimanına gelen 224 mehmetçik, aileleri ve arkadaşlarıyla vedalaşırken duygulu anlar yaşandı. Komandolar, il protokolünün katılımıyla dualarla uğurlandı. Suriye’deki operasyonlarda Mehmetçiğin gözü olacak olan 4 yaşındaki mayın arama köpeği ‘Zona’ da 224 kişilik komando taburuyla birlikte uçakla yola çıktı. Gaziantep'e gidecek olan komandolar, oradan Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatları ile Suriye'de güvenli hale getirilen bölgelere geçerek, görev yapacağı öğrenildi.

224 komando Suriye’ye uğurlandı

Uğurlamaya katılan Vali Ali Mantı, “49’uncu Tugay Komutanlığımızda görev yapan 224 kahramanımızı Suriye’ye gönderdik. Allah kendilerine yardımcı olsun. Devletimiz, ülkemizi, milletimiz ve namusumuzu korumak için her türlü fedakarlığı yapıyor. Türkiye’nin her yerinde gerek içeride gerek dışarıda ülkemiz terör örgütlerinin üzerine gidiyor. Vatanımız için, bayrağımızın için, dinimiz, devletimiz için bundan sonra mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bu kararlılık içerisinde 224 kahramanımızın gözlerinde azim, cesaret ve kararlılık var. Allah yollarını açık eylesin” diye konuştu.

Uğurlama törenine, Vali Ali Mantı’nın yanı sıra, 49’uncu Tugay Komutanı Albay Mustafa Enis Koç, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve kurum amirleri katıldı.

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