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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

22. yüzyıl ne zaman? Yüzyıl nasıl hesaplanır?

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22. yüzyıl ne zaman? Yüzyıl nasıl hesaplanır?

2019’un son aylarında en çok araştırılan konulardan biri de 22. Yüzyıl oldu. Yüzyıl veya asır kelime anlamı olarak arka arkaya gelen yüz yılı anlatmak için kullanılır. Ancak aslında yüzyıl terimi yüz tane yıldan oluşmak zorunda değildir. Peki, 22. yüzyıl ne zaman?

21. yüzyıl içerisinde olan vatandaşlar, 22. yüzyılın tarihini şimdiden merak ediyor. Üzerine kurgular yapılan 22. yüzyıl'in başlangıç ve bitiş tarihi belli. Peki, 22. yüzyıl ne zaman? Yüzyıl nasıl hesaplanır?

22. yüzyıl, 1 Ocak 2101 tarihine başlayacak. 22. yüzyıl, 31 Aralık 2200 tarihinde sona erecek.

YÜZYIL NEDİR?

Yüz yıl, 1 yılı ile başlar ve 00 yılı ile biter. Gerek miladi, gerekse hicri takvimde 0 diye bir yıl yoktur. 0 başlangıç kabul edilir ve takip eden an 1. yıldır. Mesela Miladi Takvim 1 Ocak 1 tarihi ile başlar ve birinci yüzyılın son günü, 31 Aralık 100 yılıdır. İkinci yüzyılın başlangıcı 1 ocak 101 tarihidir.

Pratikte bazı yüzyıllar 100 yıldan daha kısa, bazıları daha uzun sürmüştür. Hatta farklı milletlerde veya bölgelerde aynı zaman dilimi içinde farklı yüzyılların yaşanması mümkündür. Örnek olarak, modern tarih çözümlemelerinde; Osmanlı Devleti için 19. yüzyıl, Avrupa gibi 1789'da Fransız İhtilali ile birlikte başlamış ve 1914'te I. Dünya Savaşının başlamasıyla bitmiş kabul edilir.

YÜZYIL NASIL HESAPLANIR?

İçinde olduğumuz yılın ilk iki rakamına +1 eklediğimiz zaman kaçıncı yüzyılda olduğunuzu hesaplayabilirsiniz. Örneğin; şuan 2019 yılındayız 20+1= 21. yüzyılda olduğumuzu hesaplamış oluruz.

 

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