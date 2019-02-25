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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.02.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

22 yaşındaki hemşireden 40 gündür haber yok

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22 yaşındaki hemşireden 40 gündür haber yok

Aydın'ın Didim ilçesinden Denizli’ye iş başvurusu amacıyla giden 22 yaşındaki hemşire Gülşen Ünlü’den 40 gündür haber alınamıyor. Genç kızına annesi kızı için kayıp başvurusunda bulundu. Kızının kalbinin üzerine “annem”, kolunda ise köpeğinin adının yazılı dövme olduğunu belirten anne Huriye Gündoğdu, kızının bulunması için sosyal medyadan da çağrı yaptıklarını belirtti.

Didim’de yaşayan 22 yaşındaki hemşire Gülşen Ünlü, iş başvurusu yapmak için 40 gün önce Denizli’ye gitti. Annesi Huriye Gündoğdu’nun bilgisi dahilinde Denizli’ye giden genç hemşireden o günden bu yana haber alınamıyor.

Anne Huriye Gündoğdu “Biz eşimle ayrıyız. Daha önce 3 günlüğüne evden ayrıldı ama babasının yanında olduğunu öğrendim. Son olarak bana da bilgi vererek Denizli’ye iş başvurusuna gideceğini söyledi. O günden evden bir çıktı. Bir daha haber alamadık kendisinden;gittiği yeri de bilmiyorum. Polise kayıp başvurusunda bulunduk ve arama çalışmaları devam ediyor” dedi.

ızının kalbinin üzerine “annem”, kolunda ise köpeğinin adının yazılı dövme olduğunu belirten anne Huriye Gündoğdu, kızının bulunması için sosyal medyadan da çağrı yaptıklarını belirtti. Anne Huriye Gündoğdu, kızını görenlerin yada bilenlerin 0 545 861 71 06 veya 155 polis imdat hattını aramalarını istedi.

 

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