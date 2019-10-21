22 taciz ateşi
TERÖR örgütü PYD/YPG/PKK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakata rağmen Barış Pınarı harekâtı bölgesinde taciz atışlarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Tel Abyad’da keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG’li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucunda bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı. Taciz ateşi yapılan yer, TSK unsurlarınca yoğun şekilde vurularak karşılık verildi.
MSB: TAKİP EDİYORUZ
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “TSK, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir. Bu kapsamda yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Resulayn’a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00’den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir” denildi.
YAŞAM ALANLI TÜNELLER
Teröristlerin çekildiği yerlerde yapılan arama tarama çalışmaları sırasında Resulayn’da çok geniş şekilde yaşam alanlarına ayrılmış, uzun süreli yaşam imkânı sunan, içinde yüksek miktarda mühimmat ve silah bulunan, birbirleriyle bağlantılı onlarca kilometre uzunlukta tüneller bulundu.
Resulayn bölgesindeki teröristler rejim güçlerinin hâkimiyetine geçen Haseke’nin güney kesimlerine doğru çekiliyor. Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının da (İHA) teröristlerin hareketliliğini izlemeye devam ettiği bildirildi. Rusya da Ayn el Arap’ta (Kobani) bulunan rejim güçlerine destek için çok sayıda zırhlı aracı bölgeye gönderdi. İdlib’de de yeniden Rusya ve rejimin saldırılarını arttırması dikkat çekti. m Uğur ERGAN/ANKARA
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