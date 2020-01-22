22 Ocak 2020 Şans Topu sonuç sorgulama ekranı - 971. hafta Şans Topu sonuçları ilan edildi ( 939 bin sahibini buldu)

Şans Topu sonuçları 22 Ocak Çarşamba akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından ilan edildi. 971. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar canlı çekilişle beraber MPİ'nin internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Zengin olma hayaliyle Şans Topu kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyenler, 22 Ocak Şans Topu sonuç sorgulama sayfası üzerinden haftanın şanslı numaraları görüntüleyebilecekler. Peki bu hafta Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı? İşte, 971'inci hafta Şans Topu sonuçları ve Şans Topu ikramiye sorgulama ekranı...

Şans Topu oyununun 971. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 939 bin 215 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 54 kişi 1752'şer lira, 4 artı 1 bilen 261 kişi 483'er lira, 4 bilen 3 bin 299 kişi 47'şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 639 kişi 25'er lira, 3 bilen 100 bin 460 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 260 kişi 6 lira 20'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 205 bin 434 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

22 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun 971. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşti. Heyecanla beklenen Şans Topu oyununun saat 21:15'te yapılan çekilişi sonrası çıkan numaralar şunlar oldu;

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 970. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 900 bin 665 liralık ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 842'şer lira, 4 artı 1 bilen 254 kişi 457'şer lira, 4 bilen 3 bin 3 kişi 48'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 952 kişi 22'şer lira, 3 bilen 98 bin 297 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 752 kişi 5 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 202 bin 304 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Şans Topu ikramiyeleri nereden alınır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Numara Kaç defa çıktı? En son ne zaman çıktı? 29 167 958. Hafta 15 161 955. Hafta 22 157 945. Hafta 9 153 947. Hafta 23 153 957. Hafta 2 150 943. Hafta 6 148 952. Hafta 5 146 955. Hafta 14 146 958. Hafta 17 146 957. Hafta 24 145 951. Hafta 12 145 954. Hafta 10 144 959. Hafta 13 144 948. Hafta 20 144 943. Hafta 26 143 958. Hafta 19 142 952. Hafta 25 141 948. Hafta 11 141 957. Hafta 8 139 952. Hafta 1 139 959. Hafta 28 139 956. Hafta 18 136 954. Hafta 7 136 948. Hafta 4 132 941. Hafta 27 132 953. Hafta 3 131 957. Hafta 32 131 959. Hafta 16 130 958. Hafta 31 130 957. Hafta 30 129 959. Hafta 33 128 955. Hafta 34 126 959. Hafta 21 121 951. Hafta

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