22 Mayıs Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
22 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 22 Mayıs Çarşamba günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 22 Mayıs Çarşamba gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 22 Mayıs tarihli son depremler listesi.
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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03:35:43 37.0762 28.6635 14.0 -.- 1.6 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
03:28:02 36.3158 31.9385 14.6 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
03:07:47 34.8638 33.0615 34.2 -.- 2.0 -.- KIBRIS RUM KESIMI
02:03:27 37.1812 28.5192 4.3 -.- 1.6 -.- YARAS-(MUGLA)
01:26:03 35.8230 24.7107 22.3 -.- 3.5 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:15:05 39.4962 25.9513 5.4 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
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