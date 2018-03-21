22 Mart sahur ve imsak vakitleri - Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerin imsakiyesi

Regaip kandili vesilesiyle oruçlarını tutacak olan vatandaşlar, yaşadıkları illerin imsakiye vakitlerini araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre, il il imsakiye vakitleri yer alıyor. İşte, Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerin imsakiyesi.
İSTANBUL
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|22.03.2018
|05:32
|06:58
|13:17
|16:42
|19:24
|20:44
ANKARA
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|22.03.2018
|05:19
|06:43
|13:02
|16:26
|19:09
|20:27
İZMİR
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|22.03.2018
|05:44
|07:06
|13:25
|16:50
|19:31
|20:48