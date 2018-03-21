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    22 Mart sahur ve imsak vakitleri - Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerin imsakiyesi

    Hürriyet Haber
    21.03.2018 - 18:26 | Son Güncelleme:

    22 Mart sahur ve imsak vakitleri yüz binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 22 Mart günü Regaip kandilini idrak edecek vatandaşlar hem ibadet edecekler hem de oruçlarını tutacaklar. Dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar yaşadıkları illerin imsakiye saatlerini sorguluyorlar. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin imsakiyesi.

    Regaip kandili vesilesiyle oruçlarını tutacak olan vatandaşlar, yaşadıkları illerin imsakiye vakitlerini araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre, il il imsakiye vakitleri yer alıyor. İşte, Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerin imsakiyesi.

    İSTANBUL

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    22.03.201805:3206:5813:1716:4219:2420:44

    ANKARA

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    22.03.201805:1906:4313:0216:2619:0920:27

    İZMİR

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    22.03.201805:4407:0613:2516:5019:3120:48

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    Etiketler: İstanbul imsakiye , Ankara imsakiye , İzmir imsakiye , namaz vakitleri , SeoHaber , gündem
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