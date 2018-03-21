22 Mart sahur ve imsak vakitleri - Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerin imsakiyesi

22 Mart sahur ve imsak vakitleri yüz binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 22 Mart günü Regaip kandilini idrak edecek vatandaşlar hem ibadet edecekler hem de oruçlarını tutacaklar. Dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar yaşadıkları illerin imsakiye saatlerini sorguluyorlar. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin imsakiyesi.

Regaip kandili vesilesiyle oruçlarını tutacak olan vatandaşlar, yaşadıkları illerin imsakiye vakitlerini araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre, il il imsakiye vakitleri yer alıyor. İşte, Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerin imsakiyesi. İSTANBUL Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22.03.2018 05:32 06:58 13:17 16:42 19:24 20:44 ANKARA Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22.03.2018 05:19 06:43 13:02 16:26 19:09 20:27 İZMİR Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22.03.2018 05:44 07:06 13:25 16:50 19:31 20:48 TÜM İLLERİN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ