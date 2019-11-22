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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

22 Kasım Cuma namazı saatleri: İstanbul’da cuma namazı saat kaçta?

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22 Kasım Cuma namazı saatleri: İstanbul’da cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak sorusu tüm illerde yaşayan vatandaşlarımızın bugün internette aradığı konular arasında geliyor.

İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerimizde yaşayan vatandaşlar bugün cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını araştırıyor. İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saatleri Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul’da da merak konusu oldu. Metropol şehri İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, cemaatle birlikte namaz ibadetini gerçekleştirmek için saat araştırması yapıyor. Peki, İstanbul’da Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet’in yayınladığı il il cuma namazı saatleri…

22 Kasım tarihli Cuma namazı saatleri için araştırmalar öğle vaktinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunlaştı. İstanbul’da ikamet eden veya kısa süreli bulunan vatandaşlar da Cuma namazı hazırlıklarına saatler öncesinden başladı. Cuma namazı saatlerinin haftalık olarak değişmesi Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazı saatlerini haftalık olarak güncelliyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “dünya namaz vakitleri” sayfasına göre 22 Kasım tarihli Cuma namazı saati...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da Cuma namazı saat 12:55'de kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Cuma namazının hükmü nedir?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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