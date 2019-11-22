22 Kasım Cuma namazı saatleri: İstanbul’da cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak sorusu tüm illerde yaşayan vatandaşlarımızın bugün internette aradığı konular arasında geliyor.
İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerimizde yaşayan vatandaşlar bugün cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını araştırıyor. İşte il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul’da da merak konusu oldu. Metropol şehri İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, cemaatle birlikte namaz ibadetini gerçekleştirmek için saat araştırması yapıyor. Peki, İstanbul’da Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet’in yayınladığı il il cuma namazı saatleri…
22 Kasım tarihli Cuma namazı saatleri için araştırmalar öğle vaktinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunlaştı. İstanbul’da ikamet eden veya kısa süreli bulunan vatandaşlar da Cuma namazı hazırlıklarına saatler öncesinden başladı. Cuma namazı saatlerinin haftalık olarak değişmesi Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazı saatlerini haftalık olarak güncelliyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “dünya namaz vakitleri” sayfasına göre 22 Kasım tarihli Cuma namazı saati...
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ
İstanbul'da Cuma namazı saat 12:55'de kılınacak.
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Cuma namazının hükmü nedir?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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