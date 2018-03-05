22 eski askere ağır müebbet istendi

Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu’nda dün görülen duruşmaya 22 tutuklu sanık, taraf avukatları ve izleyiciler katıldı. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Serdar Erdoğan, Serkan Kocapınar, Suat Can, eski üsteğmenler Mustafa Özkula, Gökhan Mengeş, eski astsubaylar Kemal Özer, Murat Göktürk, Murat Kılıç, Süleyman Şimşek, eski uzman çavuşlar Emir Bayram Büyük, Ferat Çakır, Hakan Dündar, Hasan Hüseyin Öner, İbrahim Gürbunar, Mehmet Ali Gürcü, Mesut Kama, Muhammet Anıl Bolat, Sadık Karcı, Süleyman Şentürk, eski asteğmenler Oğuz Gündoğdu, Ahmet Sarıgül ve Yiğiter Dursun’un ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma karar için ertelendi.