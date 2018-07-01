Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>22 aylık Enes melek oldu

    22 aylık Enes melek oldu

    Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
    01.07.2018 - 16:49 | Son Güncelleme:

    Kahramanmaraş’ta tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 22 aylık Enes Dede’nin karaciğeri ailesi tarafından bağışlandı.

    Afşin ilçesinin Efsus Turan Mahallesi’nde oturan Ahmet - Sonay Dede çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü 22 aylık Enes, 21 Haziran günü, 2’nci kattaki evin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düştü. Afşin Devlet Hastanesi’ne götürülen minik Enes, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

    Yoğun bakımda tedaviye alınan Enes’in cuma günü beyin ölümü gerçekleşti. Çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan Dede çifti, Enes’in organlarını, başka hayatları kurtarması için bağışlama kararı aldı. Minik Enes’in ameliyatla alınan karaciğeri, organ nakli bekleyen bir çocuğa nakledilmek üzere Malatya’ya gönderildi. Enes Dede’nin cenazesi ise dün ailesi tarafından Afşin Ulu Cami’de kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

    Etiketler: acı haber , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri