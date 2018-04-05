22. Aydın Doğan Ödülü 'bağlamanın efendisi'ne

ANADOLU MÜZİĞİNİ TANITTI

1996’dan bu yana mesleğinde yaratıcı, ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizin ve kültürümüzün tanınırlığını arttırıcı çalışmalarda bulunan kişilerin ödüllendirildiği, Türkiye’nin en saygın ödüllerinden kabul edilen Aydın Doğan Ödülü’nün bu yıl verileceği alan ‘Türk halk müziği’ olarak belirlendi. Aydın Doğan Vakfı’nın toplumun daha ileriye taşınması, çağdaş bir düzeye ulaştırılması, bunun için de eğitimin desteklenmesi amaçlarına da bağlı olarak Aydın Doğan Ödülü’nün bu yıl, Türk halk müziği ve bağlama alanında özgün arayışlarını yoğunlaştırarak sürdürmüş, Anadolu müziğinin dünyaya tanıtılmasına ciddi katkıları olmuş, eğitim çalışmalarıyla yeni kuşakların yetişmesini sağlamış, bağlama çalgısında bir ekol yaratmış sanatçı Arif Sağ’a verildiği açıklanmıştı.



AYDIN DOĞAN: TÜRKÜLER TOPLUMUN AYNASI

Aydın Doğan’ın, davetlilere dağıtılan kitapçıkta ödülle ilgili şu sözleri yer aldı: “Sevdasını da hüznünü de insanlarımız bugüne kadar hep türkülerle anlata gelmiştir. Türküler, toplumun aynasıdır. Asırlar öncesinden bugüne toplumsal değişimin izini türkülerden takip etmek mümkündür.







EN BÜYÜK ZENGİNLİK

Bizi biz yapan, birleştiren, güçlendiren türküler, hiç şüphesiz en büyük zenginliklerimizdendir. Ben türkülerle büyüdüm. Hayatımın farklı dönemlerine eşlik eden, dilimden düşürmediğim türküler oldu. Halk müziğini çok severim. Hele usta bir sanatçıdan dinlenen türkünün yerini başka ne tutabilir ki? İşte Arif Sağ, böyle üstatlardan biri... Ömrünü Türk halk müziği’ne adayan, yüreğinin en derinliklerinden bulup çıkardığı sözleriyle bizi de derinden sarsan, bağlamasıyla bam telimize basan, yeni kuşaklara miras kalacak bir ekol yaratan dev bir usta! Bu yıl Vakıf olarak, Aydın Doğan Ödülü’nü kendisine takdim etmenin gururunu yaşıyoruz.”



ARİF SAĞ: YENİ NESİL ASLANLAR GİBİ HALK MÜZİĞİ DİNLİYOR

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arif Sağ, şunları söyledi: “Böyle önemli bir ödüle Aydın Doğan Vakfı’nın beni layık görmesi önemli bir mesele. Sanatçıların hepsi iyidir. Hepsinin kendilerine göre meseleleri vardır. Kimisi güzel resim yapar, kimisi güzel şiir yazar, kimisi iyi roman yazar, kimisi iyi müzik yapar. Herkes bir şey yapar ama bunların hepsi sanatçıdır. Ben bu ödülü kabul ederken Aydın Doğan Vakfı’nın sivil toplum örgütü olması nedeniyle kabul ettim. Bu nedenle önemli. (Yeni nesil ve türkü) Halk müziği dinliyorlar. Bence aslanlar gibi de dinliyorlar. Ama tabii ki dil değişmiştir, müziğin belki ritmi değişmiştir. Belki armonizasyon da değişmiştir ama bir bakıyorsunuz Karacaoğlan diyor, Pir Sultan Abdal diyor, Aşık Veysel diyor. Demek ki bu yeni gençlik bu isimleri tanıyor. Tanıyor ki dinliyor.”



HANZADE DOĞAN BOYNER: ARİF SAĞ, BİRÇOK YENİLİĞİN TEMSİLCİSİ



TÖRENİN açılışında konuşan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, 20 yılı aşkın süredir emeği, üretimi ve başarıyı ödüllendirmeyi önemli bir misyon olarak kabul ettiğini anlattı. Hanzade Doğan Boyner, şunları söyledi: “Bu sene, yine kendi alanında öncü olmuş çok saygın bir sanatçımızı ödüllendirmekten mutluluk duyuyoruz. Halk müziği hepimiz için çok önemli.



Ancak, özellikle babam için müzik deyince aklına ilk gelen, halk müziğidir. Bu müziğe kendisi tutkundur, pek çok eseri ezbere bilir ve hatta söyler. Bizi biz yapan birleştiren, güçlendiren türküler en büyük zenginliğimiz. Elbirliği ile halk müziğimizi canlı tutmak, eserlerimize sahip çıkmak ve bu özgün müziği evrensel boyutlara taşımak hepimizin görevi. Vakıf olarak bu ortak çabaya küçük bir katkı yapmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Türk halk müziği denince akıllara ilk gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Arif Sağ’dır.



Arif Sağ, Türk halk müziği ve bağlama alanında özgün arayışlarını sürdürerek birçok yeniliğin temsilcisi olmuştur. Arif Sağ, Anadolu müziğinin dünya arenasına taşınmasında büyük bir rol oynadı. Ancak sadece repertuvar ve duygu bakımından zenginliklerle dolu usta bir sanatçı olmakla yetinmemiş, İstanbul Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’nda birçok gence ilham vermiş, yol göstermiştir. Bağlamayı ruhuyla birleştiren sevgili Arif Sağ’a ödülümüzü takdim etmek bana büyük heyecan ve onur veriyor. Kendisine, Türk halk müziğine kazandırdığı sayısız değerin yanı sıra kültürümüze sahip çıktığı ve bu değerli sanatı farklı kültürlerle tanıştırdığı için kalpten teşekkür ediyorum. Sağlıkla kal Üstad Arif Sağ.”



KİMLER KATILDI

Ödül töreni dün akşam Hilton Convention Center’da yapıldı. Gözde Atasoy’un sunuculuğunu yaptığı geceye, Aydın Doğan Vakfı (ADV) Kurucusu ve Onursal Başkanı, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan, Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Arif Sağ, oğlu Tolga ve kızı Aslı Sağ, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana, BluTV kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, ADV Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çamur, ADV Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Vural, eski TBMM Başkanı Kaya Erdem, eski bakanlardan Hüsamettin Özkan, Namık Kemal Zeybek, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ, CNN TÜRK Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Doğan Haber Ajansı (DHA) Yönetim Kurulu Murahhas Azası Rifat Akkaya, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Vehbi Koç Vakfı Başkanı Semahat Arsel, Taylan Bilgel, Berna Tokar, İlhan Kesici, Sırrı Süreyya Önder, Gamze Akkuş İlgezdi, Fikri Sağlar, Güneri Civaoğlu, Sedat Ergin, Doğan Hızlan, Murat Yetkin, Ozan Sağdıç, Mehmet Özbek, Nebil Özgentürk, Altan Öymen, Ferhat Boratav, Murat Özyeğin, İlhan Kesici, İbrahim Tatlıses, Yücel Paşmakçı, Eşber Yağmurdereli, Belkıs Akkale, Seher Dilovan, Erdal Erzincan, Hüseyin Turan, Ahmet Arslan, İzzet Altınmeşe,Sebahat Akkiraz, Sümer Ezgü, Onur Akın, Zara, Kubat, Ümit Tokcan, Ali Rıza Binboğa, Suavi, Koray Avcı, Zafer Mutlu, Kanat Akkaya, Mehmet Özer, Verda Özer’in de aralarında olduğu medya, iş, siyaset ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.





Begümhan Doğan Faralyalı - Hanzade Doğan Boyner - Vuslat Doğan Sabancı





Aydın Doğan Yalçındağ - Arzuhan Doğan Yalçındağ





Fikret Bila - Vuslat Doğan Sabancı





