Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi | 22 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto oyununun bin 177'nci hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Sayısal Loto kuponu yapan çok sayıda vatandaş, kendi kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına sorgulama yapıyor. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 177'nci hafta çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapıldı. Zenginlik hayallerinin bir numaralı adresi MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. İşte, 22 Aralık 2018 tarihli bin 177'nci Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
Sayısal Loto oyununun 1177'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 12 milyon 312 bin 863 lira 85 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 155 kişi 5 bin 875 lira 5'er kuruş, 4 bilen 8 bin 581 kişi 80 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 170 bin 773 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Kazanan kuponun Ankara'nın Mamak ilçesinden yatırıldığı bildirildi. Çekilişte toplam 15 milyon 840 bin 998 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 263 bin 71 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 264 bin 565 lira 92 kuruş kamuya aktarılacak.
22 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. İşte, Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları...
MPİ’nin yaptığı bin 177'nci hafta çekilişi sonucu kazanan şanslı numaralar; 4 - 8 - 9 - 26 - 40 - 48
SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto'nun üç gün önce yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 150 bin 452 lira 1 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 128 kişi 4 bin 544 lira 80'er kuruş, 4 bilen 5 bin 937 kişi 73 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 111 bin 837 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 254 bin 199 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 443 bin 966 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 807 bin 957 lira 11 kuruş kamuya aktarılacak.
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