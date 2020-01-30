22.5 yıl hapis istendi... Lucca’da cinsel saldırı soruşturması tamamlandı

Lucca’daki tecavüz girişimi iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, iddia sonrası işine son verilen Lucca’nın müdürlerinden A.İ.’nin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından 9 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame mahkemeye gönderildi. Mahkeme iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

‘BASİT CİNSEL SALDIRI’

İddianameye göre, Lucca’da 8 Ocak saat 02.30’da, müşteki R.D., şüpheli A.İ.’nin personel tuvaleti sırasında beklediğini görünce müşteri tuvaletine gitti. R.D. tuvalete girdikten sonra kapı A.İ. tarafından zorlandı. R.D. kapıyı açınca A.İ.’yi karşısında gördü. Doğrudan içeri giren şüpheli, R.D.’nin dışarı çıkmasına izin vermeyip lavabonun kapısını kilitleyerek ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçunu işledi. A.İ. müştekinin kollarını tuttu, sarıldı ve boynundan öperek ‘basit cinsel saldırı’ suçunu işledi. Ağlayan R.D., A.İ.’yi itip alkollü olmasından faydalanarak lavabonun kilidini açtı ve işyerinden kaçtı. İddianamede, tuvalet girişini gösteren güvenlik kameralarının olay günü arıza nedeniyle kayıt yapmadığının tespit edildiği de belirtildi. Ayrıca çalışanlardan U. T. ise ifadesinde, A. İ.’nin olay günü çok alkollü olduğunu ve R. D.’ye karşı aşırı samimi davranışlarını fark ettiğini söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen A.İ. ise, R.D.’yi iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle birkaç kez uyardığını, R.D.’nin de kendisinden şikâyetçi olduğunu iddia etti.