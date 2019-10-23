22-23 Ekim dün gece deprem mi oldu? Kandilli son depremler
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, günün ilk saatlerinde araştırılmaya başlandı. Son depremler listesinde yer alan bilgilere göre bölgelerinde meydana gelen en son depremlerin listesine erişmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden bu konuya yanıt arıyor. İşte, 22 Ekim'i 23 Ekim'e bağlayan gece itibariyle gerçekleşen son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verilere göre son depremler hakkında bilgiler edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. 22 Ekim gecesi ve 23 Ekim sabahı meydana gelen son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. İşte, son depremler listesi ve detaylı bilgiler
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:24:41 37.1383 26.7703 8.6 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:14:45 38.8302 25.9533 3.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
04:32:39 36.7710 27.2762 7.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:41:14 36.0283 27.3590 25.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
02:23:57 38.9785 43.7453 9.5 -.- 1.8 -.- MURADIYE (VAN)
00:37:17 40.2785 24.1033 7.4 -.- 3.3 3.5 YUNANISTAN
00:33:35 36.1850 33.8272 23.0 -.- 1.6 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
00:33:11 36.1332 33.8823 22.8 -.- 1.8 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
00:12:18 38.6865 27.7163 5.4 -.- 1.9 -.- ALIBEYLI-SARUHANLI (MANISA)
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