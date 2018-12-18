21 yıllık yalanı anlattı: Çocuklarımın babası bence o adam

21 yıllık eşi İlkay Y.’nin (37) kendisini terk ettiği iddiasıyla boşanma davası açıp 3 çocuğunun velayetini isteyince hayatının yalanıyla karşı karşıya kalan Necdet Ç., şunları söyledi:

‘HABERSİZ ÇIKMAZDI’

“Eski eşimle köylerimiz çok yakındı. Uzaktan da akrabam olur. Askerden geldikten sonra İlkay Y. ile görücü usulü evlendik. Evlendiğim zaman birikmiş param vardı. O zamanlar kendime bir pastane açmıştım. Kalan para ile Kâğıthane’de bir ev aldım. O dönem eşimin babası bana ‘Sen işyeri açtın. Batarsan evine haciz gelir. Evi İlkay’ın üzerine yap’ dedi. Ben ilk başta kabul etmedim. Çok baskı yapınca eşimin üzerine yaptım. 21 yıllık evliliğimiz boyunca üç çocuğumuz oldu. Yıllarca hiçbir şüphe duymadım. Benden habersiz bir yere gitmezdi. Günde 8 saat çalışırdım. Eşim akşamları da bir yere çıkmazdı. Çocuklarım eve kim gelir, kim gider hep anlatırdı. Evin ve çocukların hiçbir ihtiyacını eksik bırakmazdı. İyi bir ev kadınıydı.

Bazen babasının evine gider bir gün kalırdı. Eşimin beni evimizde aldatmadığına eminim.

‘BABA EVİNDE ALDATTI’

Babasının evinde beni aldattığına inanıyorum. Çünkü benden habersiz evden çıkmazdı. Çocuklarla evde otururdu. Bazı günler babasının evine giderdi. Evlerimiz yakın olmasına rağmen orada yatardı. Ben arabayla götürüp babasının kapısına bırakırdım. Sonra ertesi gün gidip kendim alırdım. Bizim çevre köylerden S.B. adında bir adam vardı. Onunla beni aldatıyormuş. Zaten bütün çocukların babasının o olduğuna inanıyorum.

Eşimi en son 6 yıl önce gördüm. Hiçbirinin telefon numarası ve adresi yok. Sadece S.B. ile İstanbul’da yaşadıklarını biliyorum. Sürekli adres değiştiriyorlar. Çocuklarım da beni aramıyor, 5 yıldır görmüyorum. Yıllarca beslediğim, büyüttüğüm çocuklar benim değilmiş. Çocuklar hastanede doğarken yanında ben vardım. İlk kucağıma ben aldım, okula ben götürdüm. Bütün hayatım yalandan ibaretmiş. Şimdi oturduğum ev eşimin üzerine. Eşim evi satmasın diye mahkeme haciz koydu. Ömrüm boyunca çalışıp kazandığım ev de elimden giderse hiçbir şeyim kalmayacak. Eski eşimden hiçbir beklentim yok. O ve kaçtığı adam Allah’ından bulsun.”

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