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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
18.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

21 yıllık yalanı anlattı: Çocuklarımın babası bence o adam

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
21 yıllık yalanı anlattı: Çocuklarımın babası bence o adam

DNA testiyle üç çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen pasta ustası Necdet Ç. (45), yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı.

21 yıllık eşi İlkay Y.’nin (37) kendisini terk ettiği iddiasıyla boşanma davası açıp 3 çocuğunun velayetini isteyince hayatının yalanıyla karşı karşıya kalan Necdet Ç., şunları söyledi:

‘HABERSİZ ÇIKMAZDI’

“Eski eşimle köylerimiz çok yakındı. Uzaktan da akrabam olur. Askerden geldikten sonra İlkay Y. ile görücü usulü evlendik. Evlendiğim zaman birikmiş param vardı. O zamanlar kendime bir pastane açmıştım. Kalan para ile Kâğıthane’de bir ev aldım. O dönem eşimin babası bana ‘Sen işyeri açtın. Batarsan evine haciz gelir. Evi İlkay’ın üzerine yap’ dedi. Ben ilk başta kabul etmedim. Çok baskı yapınca eşimin üzerine yaptım. 21 yıllık evliliğimiz boyunca üç çocuğumuz oldu. Yıllarca hiçbir şüphe duymadım. Benden habersiz bir yere gitmezdi. Günde 8 saat çalışırdım. Eşim akşamları da bir yere çıkmazdı. Çocuklarım eve kim gelir, kim gider hep anlatırdı. Evin ve çocukların hiçbir ihtiyacını eksik bırakmazdı. İyi bir ev kadınıydı.
Bazen babasının evine gider bir gün kalırdı. Eşimin beni evimizde aldatmadığına eminim.

BABA EVİNDE ALDATTI’

Babasının evinde beni aldattığına inanıyorum. Çünkü benden habersiz evden çıkmazdı. Çocuklarla evde otururdu. Bazı günler babasının evine giderdi. Evlerimiz yakın olmasına rağmen orada yatardı. Ben arabayla götürüp babasının kapısına bırakırdım. Sonra ertesi gün gidip kendim alırdım. Bizim çevre köylerden S.B. adında bir adam vardı. Onunla beni aldatıyormuş. Zaten bütün çocukların babasının o olduğuna inanıyorum.

Eşimi en son 6 yıl önce gördüm. Hiçbirinin telefon numarası ve adresi yok. Sadece S.B. ile İstanbul’da yaşadıklarını biliyorum. Sürekli adres değiştiriyorlar. Çocuklarım da beni aramıyor, 5 yıldır görmüyorum. Yıllarca beslediğim, büyüttüğüm çocuklar benim değilmiş. Çocuklar hastanede doğarken yanında ben vardım. İlk kucağıma ben aldım, okula ben götürdüm. Bütün hayatım yalandan ibaretmiş. Şimdi oturduğum ev eşimin üzerine. Eşim evi satmasın diye mahkeme haciz koydu. Ömrüm boyunca çalışıp kazandığım ev de elimden giderse hiçbir şeyim kalmayacak. Eski eşimden hiçbir beklentim yok. O ve kaçtığı adam Allah’ından bulsun.”

Gerçeği 21 yıl sonra eşine itiraf etti: 3 çocuk da senin değil
Gerçeği 21 yıl sonra eşine itiraf etti: 3 çocuk da senin değil
 

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Son 24 saatte ne oldu? (17.12.2018) 2
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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