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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.07.2018 - 21:20, Son Güncelleme:

21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları | MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama

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21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları | MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından artık her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak olan Sayısal Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi MPİ'nin Ankara Balgat'taki çekiliş salonunda gerçekleşti. Sayısal Loto'nun 21 Temmuz 2018 tarihli 1133. çekilişinin tamamlanmasının ardından, şans oyunu tutkunları merakla, 21 Temmuz Sayısal Loto Çekilişi sonuçlarını sorguluyor. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?

21 Temmuz 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. Sayısal Loto'nun 1133. haftasında kazanan numaralar belli oldu. Büyük bir heyecanla takip edilen Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, şans oyunu tutkunları çekiliş sonucu belirlenen numaraların hangileri olduğunu sorguluyor. İşte, 21 Temmuz Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...

21 TEMMUZ 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi tarafından alınan kararla sadece Cumartesi günleri oynanan Sayısal Loto şans oyunu artık çarşamba ve cumartesi günü oynanacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu kapsamda haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi de tamamlandı. İşte, yapılan çekiliş sonrası kazanan şanslı numaralar...

Saat 21.15'te başlayan Sayısal Loto çekilişinin şanslı numaraları; 4  - 15  - 20  - 24  -  27  - 46

21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları | MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama

SON YAPILAN ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto'nun en son yapılan çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 363 bin 974 lira 45 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 132'inci hafta çekilişinde 5 bilen 42 kişi 7 bin 852 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 944 kişi 84 lira 95'şer kuruş, 3 bilen 56 bin 740 kişi 12 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. Çekilişte, 1 milyon 277 bin 783 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 818 bin 836 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 457 bin 986 lira 87 kuruş kamuya aktarılacak. Son yapılan çekilişte kazanan şanslı numaralar ise şunlardı; 1, 25, 26, 35, 38 ve 48

SAYISAL LOTO ARTIK HAFTADA İKİ KEZ DÜZENLENECEK

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Sayısal Loto haftada iki kez çekilmeye başlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle;

Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru…

"Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."

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