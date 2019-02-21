21 Şubat son dakika hava durumu tahminleri! Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun büyük bir kısmı için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu. Öte yandan, İstanbul'da dün sabah saatlerinden beri yer yer kendini gösteren sis bu sabah da etkili oldu. Avrupa yakasının başta Silivri olmak üzere Selimpaşa, Kumburgaz ve Büyükçekmece'de görüş mesafeleri 5 metreye kadar indi. İşte, 21 Şubat son dakika hava durumu tahminleri...
İstanbul'un birçok bölgesinde iki gündür etkili olan sis sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Bunun yanında, hava sıcaklıklarının ülkenin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla’nın güney kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere Kuzey Ege ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının, ülkemizin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
SİS NE ZAMAN KALKACAK?
Marmara bölge geneli ve Kuzey Ege'de beklenen sis hadisesinin öğle saatlerine kadar Istanbul (özellikle Boğaz çevresi ve güneyi), Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde zaman zaman yoğun olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
İZMIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı
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