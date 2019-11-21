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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

21 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Milli Piyango Süper Loto sorgulama ekranı

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21 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Milli Piyango Süper Loto sorgulama ekranı

Perşembe günleri düzenlenen Süper Loto oyununun 631. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan canlı Süper Loto çekilişinin ardından bu hafta ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. 4 haftadır devrini gerçekleştiren Süper Loto'da haftanın şanslı numaraları MPİ'nin internet sitesi üzerinden sorgulanacak. İşte, 21 Kasım Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları.

Süper Loto oyununun 21 Kasım 2019 tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. 6 bilen çıkmayınca, 4 haftadır devreden ve büyük ikramiyenin 10 milyon 443 bin TL'ye ulaştığı Süper Loto'da, doğru numaraları tahmin eden vatandaşlar zengin olma hayaline kavuştu. İşte, 631'inci hafta Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve haftanın kazandıran numaraları.

21 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto'nun 21 Kasım Perşembe günkü çekilişleri noter huzurunda saat 21.15'te gerçekleşti. 631. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da bu hafta şu numaralar çıktı;

21-25-28-40-44-49

21 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Milli Piyango Süper Loto sorgulama ekranı

MPİ SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Süper Loto oyununun 630'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 443 bin 389 lira 92 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi 12 bin 346 lira 25'er, 4 bilen 3 bin 601 kişi 204 lira 30'ar, 3 bilen 76 bin 832 kişi 16 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

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