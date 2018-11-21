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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

21 Kasım hava durumu | Kar ne zaman yağacak?

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21 Kasım hava durumu | Kar ne zaman yağacak?

Yeni günün başlamasıyla birlikte, hava durumu araştırmaları da hız kazandı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde ikamet eden vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı güncel hava durumu bilgisinden haberdar olmak istiyor. Peki, hava bugün nasıl olacak? Kar yağacak mı?

Birkaç gündür soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan yurt genelinde hava durumu, bugün de benzer seyir gösterecek. Yapılan değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi, bu geceden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. İşte, il il hava durumu raporu ve Meteoroloji'den yapılan son açıklamalar...

İSTANBUL CUMA GÜNÜNE KADAR YAĞMURLU

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve çevresinin bu geceden itibaren, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın görülecek yağışların, cuma günü bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Bölge genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları da perşembe gününden itibaren, Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisiyle düşecek. Sıcaklıkların Marmara'da pazar gününe kadar hissedilir şekilde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Yarın, Marmara Bölgesi genelinin yağışlı geçeceği, genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülen yağışların, Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Hayrabolu ve Malkara) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Perşembe günü, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA SAĞANAK YAĞIŞLI

Marmara Bölgesi'nin genelinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak öngörülürken, doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

DOĞU ANADOLU YİNE KARLI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden eseceği tahmin ediliyor.

Özellikle akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenen bölgede Erzincan ve Iğdır ise aralıklarla yağmurlu olacak. Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Tunceli'de 2, Ardahan ve Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 5 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 15, Tunceli'de 14, Erzincan'da 12, Kars'ta 8, Ağrı'da 7, Erzurum ve Ardahan'da ise 6 derece olacağı kaydedildi. Kar kalınlıkları Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 27, Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde 8, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 3 santimetre ölçüldü.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının aralıklarla tipiye dönüştüğü aktarıldı. Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yolunda ise buzlanma görüldüğü belirtilen açıklamada, sürücülerin tedbirli olmaları istendi. Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile sis beklendiğinden oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkati olmasını gerektiğini ifade etti.

EGE İÇİN SAĞANAK UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Marmara'nın doğusu, Ege ve Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu ile Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde olacağı bekleniyor.

21 KASIM YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı, batı ve iç kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21
Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Antalya: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı 6
Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

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