Son dakika... Operasyon haberleri peş peşe geldi: 142 gözaltı kararı
Konya merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken bir operasyon haberi de Ankara'dan geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma ve Deniz Kuvvetlerinden 8'i muvazzaf 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Örgüt mensuplarını mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen aralarında pilotların da bulunda 22’si Hava Kuvvetleri olmak üzeri 40’ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için bugün 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.
ANKARA'DA 92 GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma ve Deniz Kuvvetlerinden 8'i muvazzaf 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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