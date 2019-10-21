21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları | MPİ On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam noter huzurunda MPİ'nin İstanbul'daki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. 898. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?
MPİ'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 21 Ekim 2019 tarihli 898. çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. İşte, 21 Ekim 2019 tarihli On numara çekiliş sonuçları...
On Numara oyununun 898. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 185 bin 581 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 3 bin 674 lira 90'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 416 kişi 154'er lira, 7 bilen 24 bin 692 kişi 21 lira 45'er kuruş, 6 bilen 143 bin 578 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 203 bin 37 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Ümraniye, İzmir'in Bornova ve Konya'nın Selçuklu ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bu akşam 898. hafta heyecanı yaşandı. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu.
Saat 21.15'te başlayan On Numara'nın 898. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 1 - 5 - 7 - 19 - 23 - 24 - 26 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 41 - 42 - 45 - 55 - 58 - 61- 68 - 71 - 72
GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
On Numara oyununun geçen haftaki 897. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 268 bin 526 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 3 bin 730 lira 25'er kuruş, 8 bilen 1829 kişi 196 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 18 bin 692 kişi 27 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 115 bin 236 kişi 4 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 217 bin 627 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Eskişehir'in Odunpazarı ve İstanbul'un Pendik ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
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