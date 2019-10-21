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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2019 - 21:27, Son Güncelleme:

21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları | MPİ On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

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21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları | MPİ On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam noter huzurunda MPİ'nin İstanbul'daki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. 898. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?

MPİ'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından On Numara'nın 21 Ekim 2019 tarihli 898. çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. İşte, 21 Ekim 2019 tarihli On numara çekiliş sonuçları...

On Numara oyununun 898. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 185 bin 581 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 3 bin 674 lira 90'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 416 kişi 154'er lira, 7 bilen 24 bin 692 kişi 21 lira 45'er kuruş, 6 bilen 143 bin 578 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 203 bin 37 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Ümraniye, İzmir'in Bornova ve Konya'nın Selçuklu ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bu akşam 898. hafta heyecanı yaşandı. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu.

Saat 21.15'te başlayan On Numara'nın 898. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 1 - 5 - 7 - 19 - 23 - 24 - 26 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 41 - 42 - 45 - 55 - 58 - 61- 68 - 71 - 72

21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları | MPİ On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun geçen haftaki 897. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 268 bin 526 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 3 bin 730 lira 25'er kuruş, 8 bilen 1829 kişi 196 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 18 bin 692 kişi 27 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 115 bin 236 kişi 4 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 217 bin 627 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Eskişehir'in Odunpazarı ve İstanbul'un Pendik ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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