21 Aralık ekinoksu nedir? Kış gün dönümü hakkında merak edilenler
Bazı e- ticaret kış gün dönümü fırsatları adı altında kampanyalar düzenlemeye başladı. Mesajlarla ve maillerle hatırlatılan 21 Aralık ekinoksuna ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 21 Aralık ekinoksu nedir? Kış gün dönümü hakkında merak edilenler
21 Aralık, Miladi takvime göre yılın 355. (artık yıllarda 356.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 10 gün vardır. Coğrafi olarak Kuzey yarım küre için kış solstisi (gün dönümü), Güney yarım küre için ise yaz solstisi (gün dönümü) dir. Kış gün dönümünde (21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarım kürede en uzun gece, Güney yarım kürede en uzun gün yaşanır. Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.
EKİNOKS NEDİR?
Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer.
DİĞER EKİNOKS VE GÜN DÖNÜMÜ TARİHLERİ
21 Mart (ekinoks)
Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken Güney yarım küre sonbahara girer.
21 Haziran (Yaz gün dönümü)
Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken Güney yarım kürede kış başlar.
23 Eylül (ekinoks)
Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarım kürede ise bahara geçiş olur.
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