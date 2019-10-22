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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

21-22 Ekim dün gece deprem mi oldu? Kandilli son depremler

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21-22 Ekim dün gece deprem mi oldu? Kandilli son depremler

Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verilere göre son depremler hakkında bilgiler edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. 21 Ekim gecesi ve 22 Ekim sabahı meydana gelen son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. İşte, son depremler listesi ve detaylı bilgiler

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, günün ilk saatlerinde araştırılmaya başlandı. Son depremler listesinde yer alan bilgilere göre bölgelerinde meydana gelen en son depremlerin listesine erişmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden bu konuya yanıt arıyor. İşte, 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece itibariyle gerçekleşen son depremler listesi

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:18:28 39.0923 27.7832 5.5 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
06:17:16 35.1452 27.7798 4.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
06:16:55 37.1393 28.2838 18.9 -.- 1.3 -.- YERKESIK-(MUGLA)
04:30:39 36.9488 28.7713 14.6 -.- 0.9 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA)
04:06:12 36.4372 28.7448 13.1 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
04:05:39 38.7995 25.7268 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
04:03:35 40.3273 24.1083 5.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
03:53:21 37.9435 44.2458 18.6 -.- 1.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
03:41:23 38.0888 44.3023 19.2 -.- 1.5 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN)
03:15:31 37.1838 26.9408 7.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:08:40 37.1358 26.7657 3.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:54:01 39.2908 39.9242 12.4 -.- 1.9 -.- YAYIKAGIL-NAZIMIYE (TUNCELI)
02:53:11 39.2813 39.8840 4.7 -.- 2.0 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI)
02:36:02 39.2658 39.8795 6.4 -.- 1.7 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI)
02:20:56 36.4693 28.5423 5.0 -.- 1.1 -.- AKDENIZ
02:17:11 40.8040 28.9882 4.6 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI
02:00:56 36.9692 27.4188 10.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:37:18 36.5898 34.2380 30.4 -.- 1.7 -.- UCTEPE-ERDEMLI (MERSIN)
01:23:08 36.4915 29.0695 7.0 -.- 2.9 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)
00:54:54 37.1860 27.0132 12.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

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