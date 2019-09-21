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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Razi CANİKLİGİL - NEW YORK
21.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

208 fotoğraf ve 9 video çekmiş... Hizbullah ajanının İstanbul hedefleri

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
208 fotoğraf ve 9 video çekmiş... Hizbullah ajanının İstanbul hedefleri

ABD’de son 22 yıldır Hizbullah ve İslami Cihad için terör saldırısı hedefleri araştırmakla suçlanan Lübnan asıllı ‘Alex Saab’ın İstanbul’da da istihbarat topladığı iddia edildi. Saab’ın bilgisayarında Sultanahmet Camisi, Ayasofya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil 208 fotoğraf ve 9 video ile üzeri işaretlenmiş bir İstanbul haritası bulunduğu belirtildi.

NEW York’ta temmuz ayı başında Hizbullah ve İslami Cihad için istihbarat toplama kuşkusuyla yakalanan Lübnan asıllı Amerikalı yazılım mühendisi Alex Saab hakkında iddianame hazırlandı. ABD’de Hizbullah için hedef belirlemekle suçlanan Alex Saab’ın İstanbul’da da istihbarat çalışması yaptığı öne sürüldü. Saab suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

PATLAYICI EĞİTİMİ ALMIŞ

Mahkemeye sunulan belgelere göre ‘Alexei Saab’, ‘Ali Hasan Saab’, ‘Alex Saab’ ve ‘Rashid’ isimlerini kullanan 42 yaşındaki tutuklu, 1996 yılında Lübnan’da faal olan Şii Hizbullah’a katıldı ve eğitim almaya başladı. ABD, Hizbullah’ı 1997 yılında terör örgütü ilan etmişti. 2004 ve 2005 yıllarında Saab, Lübnan’daki patlayıcı eğitimlerine katıldığında tetikleme mekanizmaları, patlayıcı maddeler ve devrelerin birleştirilmesine dair de eğitim aldı.

2000 yılında Lübnan pasaportuyla ABD’ye giden Saab, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını söyleyerek 2008 yılında ABD vatandaşlığına geçti. Ancak Alex Saab’ın Hizbullah ve İslami Cihad ile bağlantıları devam etti. İddianameye göre Saab, Amerika’da yaşadığı dönemde bu ülkede Hizbullah için olası saldırılar için hedef yerlerin gözetimini gerçekleştirdi. Saab, muhtemel bir saldırının en çok yıkıma nasıl yol açabileceğine dair yapısal zayıflıkları belirlemenin yanı sıra bombanın büyüklüğü ve patlayıcı cihazların özellikleriyle ilgili de hesaplama yapıyordu.

New Jersey eyaletinde bir yazılım şirketinde çalıştığı kaydedilen Saab, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, Özgürlük Anıtı, Rockefeller Center, Times Meydanı, Empire State binası, devlet binaları, havaalanları, tüneller ve köprüler dahil olmak üzere New York’ta onlarca mekânla ilgili bilgi topladı. Ayrıca başkent Washington’da Beyaz Saray, Kongre binasını görüntüledi, bilgi topladı, Boston ve Massachusetts gibi kentlerde de istihbarat çalışması yaptı.
İddianamede Saab’ın 2005 yılında, şüpheli bir İsrail casusunu öldürmeye çalıştığı, yakın mesafeden iki defa ateş etmesine rağmen silahının ateş almadığı bilgisi de yer aldı. İddianame ve savcılığın sanığın ifadelerine dayanarak yaptığı değerlendirmede Saab’ın yolunun İstanbul’dan da geçtiği belirtildi.

İSTANBUL’DA TURİST GİBİ

Savcının aktardığına göre Alex Saab, 15 Ocak 2015’te İstanbul’a geldi. 3-5 gün sürdüğü belirtilen ziyaret sonrasında Suriye’nin başkenti Şam’a uçan Alex Saab, El Safir otelinde ‘Yönetici 2’ diye kodlanan bir kişiyle görüşüp gece de birlikte camları karartılmış bir araçla Lübnan’a geçti. Saab’ın İstanbul üzerinden ABD’ye giderken de bagajı ve üstündeki patlayıcı izleri nedeniyle sorgulandığı belirtildi. Saab’ın daha sonra New Jersey’deki evinde yapılan aramada Sultanahmet’in elle bir daire içine alındığı İstanbul haritası, bilgisayar belleğinde de ‘05-01-14-16 İstanbul’ dosyasının içinde de 208 fotoğraf ve 9 video tespit edildi. İddianamede şüphelinin Türkiye’de de istihbarat çalışması yaptığı belirtildi. Saab’a Hizbullah ile bağlantılı 9 ayrı suçlama ve sahte evlilik suçlamaları da yöneltildi.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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