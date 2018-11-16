2020’ye kadar 37 celp dönemi
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerliğin ilk üç celp döneminde temel askerlik eğitimlerinin yapıldığını belirterek, “Bunların dışında kalan gençlerimizin bedelli askerlik kapsamında eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celp halinde icra edilecektir” dedi.
Akar, şunları söyledi:
48 İLDE TOPLAM 92 BİRLİK
“Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı. Müracaatlarını yapanlardan iki celp döneminde toplam 54 bin 36 yükümlünün bedelli askerlik temel eğitimi gerçekleşti. 3. celp dönemindeki 13 bin 555 kişi de yarın (bugün) temel eğitim safhasını tamamlayıp terhis olacak. Bunların dışında kalan gençlerimizin bedelli askerlik kapsamında yapacakları eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celp halinde icra edilecektir. Bu gençlerimizin eğitim faaliyetleri 48 ilimizde kara, deniz ve hava ile Jandarma Genel Komutanlığı’na ait toplam 92 birliğimizde gerçekleşecektir. Bunlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta ne zaman, hangi ilde, hangi birlikte temel eğitim görevini yapacakları kamuoyuyla paylaşılacaktır.
SÜNGÜTEPE RAPORU SON AŞAMADA
(Hakkâri Süngütepe Üs Bölgesi’nde kazaya ilişkin rapor) Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımız tarafından yapılmakta olan idari ve teknik soruşturmanın son aşamasına gelindi. Bu rapor bize ulaşır ulaşmaz kamuoyuyla paylaşacağız.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle