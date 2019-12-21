2020'de okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ve sömestr ne zaman?

2019-2020 eğitim öğretim yılındaki yoğun sınav ve ders temposunun ne zaman son bulacağını araştıran öğrenciler, geçtiğimiz eylül ayında başlayan sezonun ne zaman biteceğini merakla araştırıyor. İşte, MEB ara tatil ve sömestr takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık olarak yayımladığı takvime göre öğrenciler bir eğitim öğretim yılı boyunca 3 kez tatil dönemi yaşayacak. Ara tatiller ve 15 tatiller ile öğrencilerin sene içindeki tatil süreci 1 ayı bulacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL O TARİHTE

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.