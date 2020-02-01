2020'de kaç gün tatil var? 2020 resmi tatil günleri

Tatil planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen çok sayıda vatandaş, '2020'de kaç gün tatil var?' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle, 2020 Ramazan Bayramı tatili ve 2020 Kurban Bayramı tatillerinin kaç gün olduğu ve ne zamana denk geldiği ile milli bayramlarda yapılacak tatillerin tarihleri araştırılıyor. İşte, 2020 resmi tatil günlerine ilişkin detaylar...

2020 yılında çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilme imkanına sahip olacak. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geldiği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkanı doğacak.

Dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geldiği görülüyor ve bu hesaplamaya göre çalışanların 13,5 gün izin alarak isterlerse 44 gün tatil yapabilme imkanları doğuyor.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2020 - Yılbaşı 2020'nin ilk günü çarşambaya denk geliyor

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

2020 DİNİ BAYRAM TATİLLERİ

Ramazan Bayramı - 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı

Kurban Bayramı - 31 Temmuz 2020 Cuma, 1 Ağustos 2020 Cumartesi, 2 Ağustos 2020 Pazar ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi