2020 YÖKDİL sınavları ne zaman?

Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde organize dilen YÖKDİL sınavı 2020'de de en çok katılım gösterilecek sınavlar arasında yer alacak. İşte, 2020 YÖKDİL sınavları hakkında ayrıntılar...

Daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince düzenlenen YÖKDİL artık ÖSYM tarafından organize ediliyor.

YÖKDİL SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/1)

SINAV TARİHİ: 01.03.2020

BAŞVURU TARİHLERİ: 08.01.2020 - 16.01.2020

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 28.01.2020

SONUÇ TARİHİ: 26.03.2020

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