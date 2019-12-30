2020 YÖKDİL sınavları ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının 2020'de hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oldu. Alana özgü yapılan YÖKDİL sınavlara katılım sağlamak isteyen adaylar, şimdiden söz konusu sınavların 2020 takvimini araştırıyor. Peki, 2020 YÖKDİL sınavları ne zaman?
Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde organize dilen YÖKDİL sınavı 2020'de de en çok katılım gösterilecek sınavlar arasında yer alacak. İşte, 2020 YÖKDİL sınavları hakkında ayrıntılar...
Daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince düzenlenen YÖKDİL artık ÖSYM tarafından organize ediliyor.
YÖKDİL SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/1)
SINAV TARİHİ: 01.03.2020
BAŞVURU TARİHLERİ: 08.01.2020 - 16.01.2020
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 28.01.2020
SONUÇ TARİHİ: 26.03.2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle