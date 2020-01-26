2020 YÖKDİL geç başvuruları ne zaman başlıyor? YÖKDİL sınavı ne zaman?

2020 yılının ilk Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı için geri sayım devam ediyor. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada Sosyal Bilimler alanında gerçekleşecek olan sınavın geç başvuru tarihi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte, 2020 YÖKDİL geç başvuru tarihi ve sınavla ilgili ayrıntılar.

ÖSYM takvimine göre 2020 YÖKDİL 1 geç başvuruları 28 Ocak'ta alınacak. 195,00 TL olan Sınav ücreti aynı gün ödenecek. Adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklar.

2020 YÖKDİL 1 SINAVI NE ZAMAN?

Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde organize dilen YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020'de yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak, 3 saat sürecek.

YÖKDİL GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

YÖKDİL sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.