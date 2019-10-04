2020 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS takvimini açıkladı mı?
Üniversitelere geçiş kapsamında uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2020 yılında yapılacağı tarih şimdiden merak konusu oldu. Sınav hazırlıklarına başlayan adaylar, aylar öncesinden "YKS 2020 ne zaman?" sorusu hakkında araştırma yapıyor. YKS başvuru kılavuzu ve takvimi merak edilirken adayların gözü ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, 2020 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS takvimini açıkladı mı?
Bu yıl üniversiteye yerleşemeyen ve ilk defa YKS'ye girecek olan adaylar için sınav hazırlıkları başladı. Kurslarda eğitim alan adaylar, heyecanla üniversite sınavlarının yapılacağı tarihe ilişkin araştırma yapıyor. YKS'ye katılacak olan adaylar, 4 oturum halinde sınava dahil olacaklar. Peki, 2020 YKS tarihi ne zaman? İşte, YKS takvimi hakkında merak edilenler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS 2020 sınav takvimini henüz yayınlamadı. YKS sınav takvimi açıklandıktan sonra sonra süreci YKS başvuru kılavuzunun yayımlanması takip edecek. Konuyla ilgili detaylar netleştikçe haberlerimizde yer vereceğiz.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.
YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?
TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.
Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
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