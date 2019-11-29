2020 YKS başvuruları ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) başvuru tarihlerinin yanı sıra sınavın ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, 2020 YKS başvuruları ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
Bu yıl ilk kez üniversite sınavına girecek lise öğrencilerinin yanı sıra geçmişte de YKS'ye katılım sağlayan pek çok kişi, söz konusu sınavın 2020 etabı için araştırmalarına hız verdi. İşte, 2020 YKS hakkında tüm ayrıntılar...
ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.
TYT - AYT - YDT OTURUM TARİHLERİ
ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran'da yapılacak.
GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?
YKS için geç başvuru tarihi ise 18 Mart olarak belirlendi.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.
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