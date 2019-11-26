2020 yılbaşı MPİ biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Şans oyunu tutkunları, Milli Piyango İdaresinin (MPİ) 2020 yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor. Her yıl milyoner olma hayali ile yılbaşı çekiliş bileti alan yüz binlerce vatandaş, bu yılın özel çekilişine ait biletlerin ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor. Peki, 2020 yılbaşı MPİ biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin miktarı kadar, biletlerin ne zaman satışa sunulacağı da merak ediliyor. İşte, MPİ 2020 biletleri hakkında ayrıntılar...
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamındaki biletler geçtiğimiz yıl 29 Kasım'da satışa başlanmıştı. Bu yılın biletlerinin de aynı tarihlerde satışa çıkabileceği tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin MPİ'den açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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