2020 yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

15 tatilin son günleri gelirken okulların ne zaman açılacağı en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. 17 Ocak'ta karnelerini alarak tatil dönemine giren öğrenciler tatilin keyfini çıkarırken bir yandan da 2019 2020 ikinci dönemin başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor? 15 tatil ne zaman bitecek? İşte, 2020 okulların açılacağı tarihle ilgili bilgiler.

TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında başladı. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

BAKAN ZİYA SELÇUK: TATİLDE EVLERE KAPANMAYIN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesaplarından yarıyıl tatiliyle ilgili bir video paylaştı. Videoda, çocuklar ve gençlere seslenerek, bir ricada bulunmak istediğini belirten Selçuk, "Lütfen, tatilde evlere, odalarınıza kapanmayın. Hayat çok güzel, çok anlamlı ve çok derin bir kitap. Yeni şeyler keşfedin, yeni insanlar tanıyın, yeni yerlere gidin, dinlemediğiniz şarkılar dinleyin, daha önce yaslanmadığınız ağaçlara yaslanın, dokunmadığınız toprağa dokunun, insan okuduğuyla zenginleşir. Bu tatilde ve fırsat bulduğunuz tüm zamanlarda yaşamın sonsuz hazinesinden faydalanın. İyi tatiller olsun" dedi.