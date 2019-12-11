2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS başvurusu ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuru ve sınav takvimi belli oldu. İşte, 2020 YKS hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, 20-21 Haziran 2020'de tüm oturumları tamamlanacak yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 6 Şubat - 3 Mart 2020'de alınacak, sonuçlar 23 Temmuz 2020'de açıklanacak.

YKS için geç başvuru tarihi ise 18 Mart olarak belirlendi.

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran'da yapılacak.