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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 19:41, Son Güncelleme:

2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet dini bayram tarihlerini duyurdu!

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2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet dini bayram tarihlerini duyurdu!

Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber, 2020 dini günler takvimi vatandaşların gündemine gelmeye başladı. Özellikle Müslümanlar için mübarek olan ve ilk dini bayram olan Ramazan Bayramı'nın 2020 tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisi doğrultusunda şimdiden merak konusu oldu. Peki, 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 yılının sonlarına gelinmesiyle, 2020 dini günler takvimini vatandaşlara duyurdu. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'nın önümüzdeki yıl ne zaman başlayacağı, özellikle tatil planlarını şimdiden hazırlayan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Üç ayların başlayacağı tarih de merak edilen diğer konular arasında yer aldı. İşte, Diyanet bilgisi doğrultusunda, 2020 üç aylar ve Ramazan Bayramı tarihi. 

2020 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

2020 Ramazan Bayramı, cumartesi ve pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla hafta sonu ile birleştirilmesi ve 9 gün sürmesi mümkün olmayacak.

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak.

21 Mart'ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart'ta başlayacak ve 7 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başlayacak ve bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

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