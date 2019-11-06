2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet dini bayram tarihlerini duyurdu!
Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber, 2020 dini günler takvimi vatandaşların gündemine gelmeye başladı. Özellikle Müslümanlar için mübarek olan ve ilk dini bayram olan Ramazan Bayramı'nın 2020 tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisi doğrultusunda şimdiden merak konusu oldu. Peki, 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 yılının sonlarına gelinmesiyle, 2020 dini günler takvimini vatandaşlara duyurdu. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'nın önümüzdeki yıl ne zaman başlayacağı, özellikle tatil planlarını şimdiden hazırlayan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Üç ayların başlayacağı tarih de merak edilen diğer konular arasında yer aldı. İşte, Diyanet bilgisi doğrultusunda, 2020 üç aylar ve Ramazan Bayramı tarihi.
2020 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
2020 Ramazan Bayramı, cumartesi ve pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla hafta sonu ile birleştirilmesi ve 9 gün sürmesi mümkün olmayacak.
30
RAMAZAN
1441
23
MAYIS-2020
CUMARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1441
24
MAYIS-2020
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1441
25
MAYIS-2020
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1441
26
MAYIS-2020
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak.
21 Mart'ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart'ta başlayacak ve 7 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek.
On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başlayacak ve bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle