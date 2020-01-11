2020 ramazan başlangıcı ne zaman?
Yeni yılın gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de ramazan ayının başlayacağı tarih oldu. Her sene birkaç gün önce gelen ramazan ayının 2020'de ne zaman başlayacağı ve ilk orucun ne zaman tutulacağı vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, ramazan ne zaman başlayacak? 2020 ramazan başlangıcı ne zaman?
'Ramazan ne zaman başlayacak?', 'İlk oruç ne zaman?, 'Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek?' gibi sorular son günlerde internette yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, 2020 ramazan ayı hakkında tüm ayrıntılar...
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da son bulacak. 24 Mayıs'ta ise ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.
RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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