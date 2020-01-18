2020 özür grubu atama sonuçları MEB tarafından açıklandı.. İşte sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü özür grubu atama sonuçları için tercihleri 2-7 Ocak tarihlerinde almıştı. Özür grubu atama sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Tercih yapan öğretmenler internete sonuç sorgulama ekranından sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki 2020 özür grubu atama sonuçları nasıl öğrenilir?

Özür grubu atama sonuçları için öğretmenlerin heyecanlı bekleyişi son buldu. Yarıyıl tatilinde özür grubu ataması için başvuran öğretmenler, sonuçlar için internet üzerinden araştırmalarına başlamıştı. Sonuç sorgulama ekranı bugün erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruyla beraber 2020 özür grubu atma sonuçları ilan edildi. İşte, binlerce vatandaşın merakla araştırdığı özür grubu atama sonuçları için bazı bilgiler

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Özür grubu atama sonuçları 17 Ocak tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruyla açıklandı. Özür grubu sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ATAMA SONUÇLARI E DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA

ATMA SONUÇLARI MEBBİS SAYFASI ÜZERİNDEN SORGULAMA

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile boşalması muhtemel eğitim kurumlarından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle norm kadrosu boşalan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacak.