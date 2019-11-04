2020 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? 2020 KPSS YKS ALES YDS ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen sınavların 2020 yılında yapılacakları tarihler şimdiden merak konusu oldu. 2020'de YKS, KPSS, ALES, DGS ve YDS başvuru, sınav ve sonuç tarihlerini merak eden pek çok vatandaş, konuya dair bilgi almak adına araştırma yapıyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?
Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı onlarca sınavı organize eden ÖSYM, bu görevine 2020 yılında da devam edecek. Başta YKS ve KPSS gibi katılımın yoğun olduğu sınavların gelecek yılki tarihleri, söz konusu sınavlara katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı farklı oturumlarda organize eden ÖSYM'nin 2020 takvimi henüz yayımlanmadı.
Geçmiş yıllardaki bilgiler göz önüne alındığında ÖSYM 2020 sınav takviminin 2019'un kasım ya da aralık ayı içinde adayların bilgisine sunulacağı tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer vereceğiz.
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