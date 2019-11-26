2020 öğretmen ataması ne zaman? MEB tarih verdi mi?
Yıl sonunun yaklaşmasıyla öğretmen adaylarının 2020 öğretmen atamalarına yönelik araştırmaları hız kazandı. Farklı branşlardan binlerce öğretmen adayını ilgilendiren öğretmen atamaları kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunarak detayları paylaştı. Peki, 2020 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi mi? İşte, 2020 öğretmen atamaları takvimine yönelik detaylı bilgiler.
Devlet okullarına 2020 yılında yapılacak olan öğretmen atamaları için çok sayıda aday Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı merak ediyor. Eğitim fakültesi mezunu farklı branşlardan öğretmen adayları, bu kapsamda yeni yılda görevlerine başlayacak. İşte,Bakan Selçuk'un konuyla ilgili yaptığı açıklama ve 2020 öğretmen atamalarına ilişkin merak edilenler.
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
2020 öğretmen atamaları şubat ayında gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin şunları açıkladı;
BAKAN SELÇUK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı televizyon programında, öğretmen adaylarının merakla beklediği, şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" diye konuştu.
Bakan Selçuk, öğretmen atamalarıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya geldiklerini, bürokrat düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu söyledi. Okulöncesi eğitimin önemine de değinen Ziya Selçuk, “0-3 yaşta çocukların asla tablet, televizyon görmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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