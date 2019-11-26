2020 Müdür Yardımcılığı Sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (MEB-EKYS) 2020'de ne zaman düzenleneceği bu kapsamda beklenti içinde olan yönetici adayları tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2020 Müdür Yardımcılığı Sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği 2020-MEB-EKYS sınavı hakkındaki tarih araştırmaları, yeni yıla kısa bir süre kala hız kazandı. Söz konusu sınavın 2020 tarihini merak eden adaylar, araştırmalarına son dönemde hız verdi. İşte, 2020 Müdür Yardımcılığı Sınavı hakkında ayrıntılar...
SINAV TARİHİ
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) 15 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek.
Başvurular 22-30 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 13 Şubat 2020 olacak.
Sınav Sonuçları 9 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.
SINAV KONULARI
2019-MEB-EKYS sınavında konuların ağırlığı;
Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10 şeklinde oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle