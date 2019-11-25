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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 21:44, Son Güncelleme:

2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları tarihlerini duyurdu

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2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları tarihlerini duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2020 Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav tarihini duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinden sınav takviminin yayımlanmasıyla, adayların gözü MSÜ sınavı başvuru kılavuzu ve başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, 2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ne zaman? İşte, merak edilenler.

Yüzbinlerce adayın aylardır hazırlıklarını devam ettirdiği ve heyecanla beklediği Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı takvimi, geçtiğimiz günlerde belli oldu. Askeri personel olmak için sınava girecek olan adaylar, başvuru kılavuzunun yayımlanması sonrası, başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. İşte, 2020 MSÜ sınav takvimi ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler.

2020 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAVI NE ZAMAN?

29 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın başvuruları 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınacak. 2020 MSÜ sonuçları ise 21 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak. 2020 MSÜ sınavı 29 Mart tarihinde gerçekleşecek.

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.

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