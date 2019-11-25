2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları tarihlerini duyurdu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2020 Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav tarihini duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinden sınav takviminin yayımlanmasıyla, adayların gözü MSÜ sınavı başvuru kılavuzu ve başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, 2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ne zaman? İşte, merak edilenler.
Yüzbinlerce adayın aylardır hazırlıklarını devam ettirdiği ve heyecanla beklediği Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı takvimi, geçtiğimiz günlerde belli oldu. Askeri personel olmak için sınava girecek olan adaylar, başvuru kılavuzunun yayımlanması sonrası, başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. İşte, 2020 MSÜ sınav takvimi ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler.
2020 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAVI NE ZAMAN?
29 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın başvuruları 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınacak. 2020 MSÜ sonuçları ise 21 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak. 2020 MSÜ sınavı 29 Mart tarihinde gerçekleşecek.
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.
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