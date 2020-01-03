2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ öğrenci alımı ne zaman?

MSÜ'ye alınacak askeri öğrencileri belirlemek için yapılan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2020 yılında ne zaman organize edileceği, söz konusu sınava katılım sağlamayı planlayan çok sayıda genç tarafından merak ediliyor. MSÜ'de eğitim aldıktan sonra TSK'da görev alma hayali kuran çok sayıda kişi, "2020 MSÜ sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, merak edilen detaylar...

29 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın başvuruları 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınacak. 2020 MSÜ sonuçları ise 21 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.